İsveç polisi: Stockholm saldırısını üstlenen Özbek şüpheli Rahmet Akilov IŞİD sempatizanı

İsveç'in başkenti Stockholm'da Cuma günü 4 kişinin ölümüne neden olan kamyonlu saldırının şüphelisi Özbekistan vatandaşı Rahmet Akilov'un 'saldırıyı üstlendiği' belirtildi.

Avukatları, gözaltında bulunan 39 yaşındaki Rahmet Akilov'un Stockholm'deki duruşmada suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Akilov'un avukatı Johan Eriksson, müvekkilinin "terör suçunu üstlendiği ve gözaltına alınmayı kabul ettiğini" açıkladı.

Saldırgan çalıntı bir bira kamyonuyla Ahlens adlı mağazaya dalmıştı.

15 yaralıdan ikisinin durumu ciddiyetini koruyor.

İsveç polisi, Akilov'un güvenlik güçlerince bilinen bir isim olduğunu duyurdu.

Polis, suçlamaları kabul eden Akilov'un İsveç yetkililere 2014'te oturma izni için yaptığı başvurunun 2016'da "ülkeyi terk etmek için dört haftası olduğu" söylenerek reddedildiğini söyledi.

Rahmat Akilov'un "Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) sempatizanı" olduğu kaydedildi.

Akilov'un saldırıdan hemen sonra kan ve cam parçaları içinde olay yerinden kaçtığı ve saatler sonra Stockholm'un kuzeyindeki banliyölerde gözaltına alındığı belirtiliyor.

İsveç medyasında adamın para kazanarak evine yollamak için Özbekistan'daki karısı ve dört çocuğunu geride bıraktığı ve Şubat ayında arananlar listesine girdiği yönünde haberler çıkmıştı.