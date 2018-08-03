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BBC Türkçe

İsveç polisi oyuncak silah taşıyan down sendromlu genci öldürdü

Başkent Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki Eric Torel, polis tarafından vuruldu. Emniyet birimleri ise "tehditkar davrandığı için" gence ateş açtıklarını açıkladı.

03 Ağustos 2018 22:34

İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vuruldu. Yaralanan Torel, hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet birimleri, Perşembe sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda polislerin "tehdit algılandığı için" ateş açtıklarını açıkladı.

Eric Torel'in annesi Katarina Söderberg, oyuncak silahın hediye olduğunu söyledi ve oğlunu "dünyanın en nazik insanıydı" sözleriyle tanımladı.

Katarina Söderberg, "Yaşananları anlamam imkansız. Oğlum sineği bile incitmezdi" dedi.

Söderberg, oğlunun konuşma güçlüğü çektiğini, daha önce de evden kaçtığını ve her seferinde bulunarak geri getirildiğini söyledi.

https://twitter.com/Expressen/status/1025111204438654979

İddialara göre, üç polis memuru olay yerine varınca Eric Torel'e yaklaştı ve gerçek sandıkları silahı bırakmasını istedi.

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, Eric bu isteği yerine getirmedi.

"Tehditkar davranınca" vurulan Eric, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İsveç gazetesi Expressen, polisin görevi kötüye kullanıp kullanmadığının ortaya çıkarılması için olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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