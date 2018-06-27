İsveç mucizeyi gerçekleştirdi, Meksika'yı Güney Kore kurtardı!

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç gruptan çıkmak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olduğu karşılaşmada Meksika'yı 3-0 yendi ve grubu ilk sırada tamamladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın flaş takımı Meksika ilk iki maçını kazanarak çıktığı grubun son karşılaşmasında İsveç'e 3-0 yenildi ve Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 kaybetmesiyle grubu 2. sırada tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı.

Karşılaşmada ilk büyük tehlikeyi Meksika 17. dakikada yakaladı. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Carlos Vela şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti. 31. dakikada İsveç gole yaklaşan taraf oldu. Kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde altıpasın önünde topla buluşan Marcus Berg şutunu çekti ancak kaleci Ochoa topu kornere çelmeyi başardı. İlk yarının son dakikasında Marcus Berg'le İsveç bir kez daha gole yaklaştı. Hızlı gelişen İsveç atağında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Berg vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında İsveç golü bulan taraf oldu. Sağ kanatta topla buluşan Marcus Berg'in içeriye gönderdiği top Victor Claesson'tan sekerek arka direkte bulunan Augustinsson'a geldi. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Augustinsson takımını 1-0 öne geçirdi.

61. dakikada Hector Moreno'nun Marcus Berg'e yaptığı hareket sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adreas Granqvist 62'de penaltı'da top ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

74. dakikada İsveç farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Isaac Thelin'in aşırttığı topta İsveçli Edson Alvarez topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-0'a geldi.

Karşılaşma İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nu 6 puanla İsveç lider tamamlarken, aynı puandaki Meksika ise grubu ikinci sırada tamamladı. Grubun diğer maçında Almanya, kazanması gereken karşılaşmada Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve Dünya Kupası'na veda etti.