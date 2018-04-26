İsveç Milli Takımı: Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası'nda olmayacak

İsveç Milli Takımı'nın resmi Instagram hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Zlatan Ibrahimovic'in, Dünya Kupası'nda yer almayacağını duyurdu.

EURO 2016 sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası'nda yer almak istediğini "Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" ve "FIFA beni durduramaz" sözleriyle ifade etmişti.

36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'dan cevap gelmiş, "Ibrahimovic Milli Takım'da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz" demişti. Andersson, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" diyerek Ibrahimovic'e kapıları kapatmıştı.

FIFA Dünya Kupası twitter hesabı da kararı attığı tweetle duyurdu.