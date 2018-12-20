İsveç Merkez Bankası repo faizini 0.25 baz puan arttırdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – İsveç Merkez Bankası 2011’den bu yana ilk kez olmak üzere politika faizini 25 baz puan arttırdı.

İsveç Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, eksi 0.50 düzeyindeki repo faizinin 21 Ocak itibariyle 0.25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine yükseltildiği duyuruldu ve açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Enflasyon ve enflasyon beklentisi yüzde 2 düzeylerinde sağlanırken, genişleme eğilimli bir para politikası ihtiyacı ise düştü. Repo oranı öngörüsü, bir sonraki faiz artırımının 2019’un ikinci yarısında gerçekleşeceğini gösteriyor.”

CNBC’ye göre, merkez bankası kararının duyurulmasının ardından İsveç kronu, dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde artış gösterdi.