İsveç Meclisi 'soykırım' dedi

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Korutürk: Kurul'dan geçeceğini sanmıyorum

Komisyon tasarının reddi tavsiyesi

Türk milletvekili tepkili

Tasarı ABD ve İspanya'nın da gündeminde

Başbakanlık: Kararı şiddetle kınıyoruz

Bugün gerçekleştirilen oylamada 1915 olaylarının "soykırım" olduğu İsveç Parlamentosu'nda da kabul edildi. 2 Mart'ta İsveç Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen ve Meclis Genel Kurulu'na taşınan öneri 1 oy farkla kabul edildi. Karar akşam saatlerinde Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaykla şiddetle kınandı. Açıklamada Zergün Korütürk'ün istişare için ankara'ya çağrıldığı da belirtildi.Oylamada 130 milletvekili tasarı için "hayır" oyu kullanırken 131 milletvekili "evet" oyu kullandı.Tasarıda Ermenilerin yanı sıra Asurilerin, Keldanilerin, Pontus Rumlarının ve diğer Hıristiyan azınlıkların soykırıma uğratıldığı iddia edildiği bildirildi.İsviç'te 2 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen tasarı için 5 üye "evet", 12 üye ise "hayır" oyu kullanmıştı.Muhalefetteki sol partiler; Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Çevre Partisinin desteklediği öneriyle ilgili olarak konuşan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, "Bu öneri, İsveç Parlamentosu'nda bulunan ve çeşitli partilere mensup milletvekilleri tarafından 2008 yılında hazırlandı. Meclis iç tüzüklerine göre, yeni seçimden önce meclise sunulan bütün tasarı ve öneriler meclis genel kuruluna getiriliyor ve görüşülüyor. Bu tasarı da 2008 yılından bu yana bekleyen bir öneri" demişti.Hükümet ortağı sağ blok partilerinin öneriye karşı çıktığını hatırlatan Büyükelçi Zergün Korutürk, "Sol Partiler öneriye sahip çıkıyor ve destekliyorlar" şeklinde konuşmuştu.Tasarının genel kurulda reddedilmesini tavsiye eden komisyon, meclis başkanlığına gönderdiği yazılı değerlendirmede, soykırımı tanıma gibi bir siyasi kararın Türkiye'de dini azınlıklara hoşgörüsüzlüğü kışkırtma riskine dikkat çekmişti.Geçmiş yıllarda tasarılara red oyu vermiş olan sosyal demokratlar Kasım ayındaki kongrelerinde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı almışlardı.Sol Parti ile çevreciler de aynı görüşü savunduğundan, üç parti arasında iki ay önce kamuoyuna açıklanan ortak dış politika belgesinde bu soruna da yer verilmişti.Üç partiye mensup milletvekilleri bugünkü oylamada grup kararı uyarınca tasarıya onay vereceği belirtilmişti.Çevreci milletvekili Türk kökenli Mehmet Kaplan ise tasarıya "hayır" oyu vereceğini ifade ederken, Mehmet Kaplan genel kuruldaki tartışmalar sırasında yaptığı konuşmada da tasarıya onay vermenin yanlış olduğunu belirtmişti.1915 olaylarının "soykırım" olarak kabul eden Ermeni tasarısı 4 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 22 "hayır", 23 "evet" oyuyla kabul edilmişti.Geçtiğimiz günlerde özerk Katalonya Parlamentosu'nda da kabul edilen tasarı, İspanya Parlamentosu'nun da gündemine alınma çalışıldığı belirtildi.Karara ilişkin akşam saatlerinde Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada kararın şiddetle kınandığı belirtilirken karar, "dayanaktan yoksun, büyük yanlışlarla malul" olarak tanımlandı.17 Mart 2010'da Başbakan Erdoğan'ın İsveç'e düzenlenecek olan ziyaretinin iptal edildiği belirtilen açıklamanın tam metni şöyle:"İsveç Parlamentosu’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde bazı halklara soykırım yapıldığına dair bir önerge kabul edilmiş olmasını esefle karşılıyoruz. Kararı şiddetle kınıyoruz.Dayanaktan yoksun, büyük yanlışlarla malul bu kararı halkımız ve Hükümetimiz reddetmektedir.Kararın İsveç’te 2010 Eylül ayında düzenlenecek seçimlere yönelik bazı siyasi çıkar hesapları yapılarak alındığı aşikârdır. Yerel siyasi saiklerle kabul edilen bu önerge, Türkiye-İsveç ilişkilerine ve halklarımız arasındaki yakın işbirliğine ve dostluğa yakışmamıştır.Tarihle dürüst şekilde yüzleşilmesi için çağrı yapan Türkiye’dir. Tarihle yüzleşmekten kaçınanlar, iddialarını karşılıklı olarak görüşmekten ve gerçeği bilimsel yöntemlerle çalışarak açığa çıkarmaktan korkanlardır. Bu korkuyu taşıyanlar, küçük siyasi çıkarlar peşindeki yabancı parlamenterleri istismar etmekte ve onlar tarafından istismar edilmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine ilişkin iddiaların İsveç Parlamentosu gündemine girmesi böyle bir istismar döngüsünün sonucudur.Parlamentoların ve siyasetçilerin görevi, tarih konusunda yargıda bulunmak değil, tarihten ders çıkararak geleceği inşa etmektir.Tarihi gerçeklerin ve Türkiye’nin kendi tarihi ile ilgili görüşlerinin yabancı parlamentoların siyasi çıkar zemininde almış oldukları kararlarla değişeceğini sananlar ağır bir yanılgı içindedirler.17 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-İsveç Zirvesi ve Sayın Başbakanımızın bu ülkeye yapacağı ziyaret iptal edilmiştir.Stokholm Büyükelçimiz istişareler için Ankara’ya çağırılmıştır."