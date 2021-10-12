İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi: Nobel'e cinsiyet veya etnisite kotası getirilmeyecek

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ödülleri kazananları için cinsiyet ve etnisite kotası getirilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Akademinin genel sekreteri Göran Hansson, ödüllerin çok azının kadınlara gittiğini kabul ederken, "ödül her zaman en çok hak edene gitmeye devam edecek" dedi.

Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa, bu sene Nobel Ödülü kazanan tek kadın oldu. 1901'de verilmeye başlanan ödüllerin sadece yüzde 6.2'sini kadınlar kazandı.

AFP'ye konuşan Hansson, "Nobel kazanan kadın sayısının çok az olması üzücü ve toplumumuzdaki adil olmayan şartları gösteriyor. Hala yapmamız gereken çok şey var" diye konuştu

Hansson, "Cinsiyet ve etnisite kotası koymamaya karar verdik Her kazananın en büyük buluşu yaptığı için ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz, cinsiyet ve etnisitesinden sebep değil. Alfred Nobel'in vasiyetine uygun olan bu" ifadelerini kullandı.