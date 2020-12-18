İsveç Kralı, karantina uygulamasına gitmeyen ülkede artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili konuştu: Başarısız olduk

İsveç Kralı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yana geniş çapta önlemlerin alınmadığı ülkede vakaların hızla artmasının ardından "Başarısız olduk, çok sayıda insan öldü ve bu korkunç" açıklamasını yaptı.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgınında hiçbir zaman karantina uygulanmayan İsveç'te Kasım ayında vakaların artmasıyla bazı önlemler alındı. Yeni önlemler arasında sekiz kişiden fazla bir araya gelmelerin yasaklanması, tiyatro ve eğlence alanlarının kapanması ve 13-15 yaş arasının uzaktan eğitime geçmesi yer aldı. Öte yandan alınan yeni önlemler ülkedeki Koronavirüs vaka ve ölüm artışını durdurmadı.

İsveç Kralı Carl Gustaf, artan vakalarla ilgili televizyonda yaptığı açıklamada hükûmetin adımlarını eleştirdi. Kral "Başarısız olduğumuza inanıyorum. Çok sayıda ölen insan var ve bu korkunç. Hepimizin paylaştığı bir acı"

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de bu hafta yaptığı açıklamalarda sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmişti.