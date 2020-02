İsveç köfte Türk çıktı

Türkiye’de de hizmet veren bir mobilya mağazası zincirinin dünya genelinde meşhur ettiği İsveç köfte Türkiyeli çıktı. İsveç’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsveç köftenin tarihinin 18. yüzyılda Türkiye’ye dayandığı ve tarifinin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na sürgüne gönderilen Kral 12. Charles tarafından ülkesine götürüldüğü belirtildi.

Twitter’daki paylaşımda, “İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Charles’ın Türkiye’den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım” ifadelerine yer verildi.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM