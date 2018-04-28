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Yaşam

İsveç köfte Türk çıktı

İsveç mutfağında, köftenin yanı sıra bir başka tanıdık isim daha var: Lahana dolma

28 Nisan 2018 22:04

Türkiye’de de hizmet veren bir mobilya mağazası zincirinin dünya genelinde meşhur ettiği İsveç köfte Türkiyeli çıktı. İsveç’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsveç köftenin tarihinin 18. yüzyılda Türkiye’ye dayandığı ve tarifinin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na sürgüne gönderilen Kral 12. Charles tarafından ülkesine götürüldüğü belirtildi.

Twitter’daki paylaşımda, “İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Charles’ın Türkiye’den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım” ifadelerine yer verildi.

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