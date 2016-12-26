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Dünya

İsveç istihbaratı kaç kişiyi dinlediğini açıkladı

SAPO’nun sunduğu rapora göre, izlenme kararı alınan 377 kişinin telefon ve internet trafiği izleme altına alındı

26 Aralık 2016 02:17

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2015 yılında gözetleme faaliyetleri doğrultusunda "aralarında teröristlerin de bulunduğu 377 kişiyi izleyip, dinleme kararı aldığını" açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetin istediği doğrultusunda istihbarat örgütü ilk defa parlamentoya faaliyetleri doğrultusunda bu konuda bir rapor sundu. Bu izleme-dinleme ve yürütülen gizli faaliyetler, vatandaşlarımızın öğrenme hakkı olduğundan hareketle yapıldı. Bu şekilde istihbarat örgütününe ve kullanılan gizli takip yöntemlerine karşı halkın güvenini arttırmayı amaçladık" diye konuştu.

SAPO’nun sunduğu rapora göre, izlenme kararı alınan 377 kişinin telefon ve internet trafiği izleme altına alındı.

Açıklanan bu sayının içerisine kamera ile takip ve böcekle dinleme de dahil.

Raporda gizli yöntemlerle takip edilenler arasında terörizm ve karşı casusluk şüpheli kişilerle, radikal sağ ve sol kesimlere mensup kişiler bulunuyor. 

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