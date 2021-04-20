İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in SDG lideri Mazlum Kobani ile video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, "terör örgütlerine verilen destek konusunda" rahatsızlık iletildi.

İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, dün SDG Komutanı Mazlum Kobani'yle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Kobani'nin, İsveç hükümetinin bölgeye verdiği desteği hatırlatarak 'IŞİD ve terörizme karşı işbirliğinin devam etmesini beklediklerini' vurguladığı belirtilmişti.

Sputnik'in aktardığına göre; Hultqvist ise 'IŞİD'in henüz bitmediğini ve fırsat bulması halinde daha aşırı bir şekilde döneceğini' ifade ederek, Uluslararası Koalisyon'un daha geniş çapta çalışması ve daha iyi sonuçları elde etmek yeni çözümler getirmesi gerektiğini söylemişti. İsveçli bakan, 'altyapıyı iyileştirmenin, bölgedeki halka iyi bir yaşam sağlamanın IŞİD'i bitirme konusunda ciddi bir katkı sağlayacağını' da eklemişti.

Dışişleri Bakanlığı, Hultqvist ile Kobani'nin görüşmesinden dolayı İsveç'e tepki gösterdi.