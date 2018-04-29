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BBC Türkçe

İsveç ilk erkeksiz müzik festivaline hazırlanıyor

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek bir rock müzik festivaline erkekler alınmayacak. Kararın gerekçesi, bazı festivallerde yaşanan cinsel saldırılar.

29 Nisan 2018 20:30

İsveç'te son dönemlerdeki bazı müzik festivallerinde yaşanan cinsel saldırılar nedeniyle, gelecek yıl ülkede ilk kez erkeklerin alınmayacağı bir rock müzik festivali düzenleneceği açıklandı.

Kararı, yeni festivalin organizatörü açıkladı. Festivalin adı ise henüz belli değil.

Cumartesi günü, İsveç'in en büyük rock müzik festivali olan Bravalla'da dört tecavüz ve 23 cinsel taciz şikayetinde bulunulmuştu.

Bunun üzerine festivalin gelecek yıl yapılmayacağı açıklanmıştı.

Haberlerin ardından radyo spikeri ve komedyen Emma Knyckare Twitter üzerinden, "Bütün erkekler doğru düzgün davranmayı öğrenene kadar, sadece erkek olmayanların kabul edildiği bir festival düzenlemeye ne dersiniz?" demişti.

Fikrin destek bulması üzerine, Knyckare Instagram'dan, "İsveç'in ilk erkeksiz rock müzik festivali gelecek yaz düzenlenecek" duyurusunu yapmış ve yakın zamanda organizatörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı.

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