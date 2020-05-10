İsveç hükûmeti: Yaşlılarımızı korumayı başaramadık

İsveç hükûmeti Koronavirüs salgını ile itirafta bulunarak “Yaşlılarımızı korumayı başaramadık” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan İsveç’te hükûmet salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Hükûmet, Koronavirüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti.

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor. Öte yandan İsveç’te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç’te toplam vaka sayısı 26 bin 322’ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225’e yükseldi.