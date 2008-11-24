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Sağlık

İsveç, HPV aşısını programa alıyor

İsveç, rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virüse (HPV) karşı geliştirilen aşıyı, programa ekleyecek.

24 Kasım 2008 02:00

İsveç, rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virüse (HPV) karşı geliştirilen aşıyı, devletin karşıladığı aşı programına ekleme kararı aldı. 

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İsveç Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Müdürü Anders Tegnell, yaptığı basın açıklamasında, HPV aşısının, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 5. ve 6. sınıftaki tüm kız çocuklarına vurulacağını açıkladı.

Tegnell, aşının koruyucu olduğunu, ancak aşı olanların diğer rutin kontrolleri de yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

HPV aşısının yeni yılda değil bir sonraki yılda aşı programına eklenmesinin nedeninin, mali konular olduğu belirtildi.

HPV aşılarının, belirli bir yaş döneminde yapılması halinde rahim ağzı kanserine karşı koruyucu olduğu bildiriliyor.

(AA)

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