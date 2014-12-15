İsveç Gazeteciler Birliği: Türkiye, gazetecileri hapseden bir devlettir

17 bin üyeli İsveç Gazeteciler Birliği (SJF), aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu medya mensuplarına yönelik 14 Aralık operasyonunu 'kabul edilemez' olarak belirterek, "Türkiye, gazetecileri hapseden bir devlettir" dedi.

Stockholm merkezli SJF'in Genel Direktörü Nordling yaptığı yazılı açıklamada, "Sadece görevlerini yaptığı için "rejimi tehditten" çok sayıda gazetecinin hapsedildiğinin sayısız örneklerini gördük. Türk hükümeti de aynı iddiayı ileri sürüyor. Türkiye, gazetecileri hapseden bir devlettir. Diğer taraftan sık sık kendisini şeffaf ve demokratik bir devlet olarak tanımlıyor. Bunlar bir birleriyle uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

'Operasyon eleştirilerimizin haklılığını ortaya çıkarttı'

Gazetecilerin yersiz tutuklanmalarının global çapta bilinmesinin gerektiği vurgulayan Jonas Nordling, bunların yaşanmaması için Türk yetkililere dünyanın baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Nordling, twitter sayfasında da 'Türkiye'de gazeteciler tutuklandı... yine" ifadesiyle birlikte Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklamasının linkini paylaştı.

Türk hükümetini, gazetecilere muamelelerinden dolayı uzunun zamandan beri eleştirdiklerini belirten SJF Genel Direktörü Jonas Nordling, "Bu olay bize bu eleştirilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha gösterdi." dedi.