İsveç ekstra havalimanı vergisi getirmeye hazırlanıyor; Yunanistan'a 8,5, Türkiye'ye 29,5 Euro!

İsveç hükümeti, hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek, ekstra havalimanı vergisini meclis gündemine getiriyor. Tasarıya göre AB ülkelerine seyahatte kişi başı 8.5 Euro vergi uygulanırken, Türkiye için miktar 29.5 Euro olarak belirlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, AB'nin, iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri kapsamında 2012 yılında başlattığı karbon salınımı vergisi, birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanması nedeniyle uygulanmıyordu. Ancak İsveç hükümeti, 2012'de alınan kararın uygulanması için yasa tasarısı hazırladı. İsveç Meclis gündemine mart ayı içinde gelecek tasarıya göre, karbon emisyonunu sebep göstererek ticari uçuşlardaki yolculara uygulanmak üzere ekstra havalimanı vergisi AB ülkelerine kişi başı 8.5 euro olurken, Türkiye için 29.5 Euro olarak belirlendi. 2018'den itibaren hayata geçirileceği belirtilen uygulamanın, havayolu şirketlerine milyonlarca Euro ek yük getireceği belirtildi.

Türkiye'ye 29.5, Yunanistan'a 8.5 Euro için Dışişleri Bakanlığı'na başvuru

İsveç hükümetinin AB ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi miktarda fark oluşturan bu tasarısına karşı İskandinav pazarına yönelik faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden DETUR, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulundu.

DETUR'un CEO'su Firuz Bağlıkaya, uygulanması düşünülen kişi başı vergi miktarının 3 kategoriye ayrıldığını belirterek kategoriler ve fiyatlandırmayı şöyle açıkladı: "Yunanistan ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği içinde kalan ülkeler için 8.5 euro. AB dışında olup, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreye kadar olan uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 29.5 euro. Bu kategoride Türkiye ve Mısır da bulunuyor. Üçüncü kategori ise AB dışında olup Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreden daha uzun uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 45 Euro."

“Uçakların havaya bıraktığı karbon miktarının siyasi sınırlarla ne ilgisi var?”

Taslağın meclisten geçmesi durumunda 1 Ocak 2018'te yürürlüğe girmesinin planlandığına işaret eden Bağlıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçakların havaya bıraktığı karbon miktarının siyasi sınırlarla ne ilgisi var? Bir uçağın AB ülkelerine uçarken havayı daha az kirlettiği söylenebilir mi? Bir nevi havayı kirletme vergisinin uçuş süresi ve mesafesine göre olması gerekir.

“Girit Adası Dalaman'dan uzak”

Stockholm'den Yunanistan'ın Girit Havalimanı'na giden uçak 2 bin 714 kilometre uçuyor. Türkiye'nin Dalaman Havalimanı'na giden uçak 2 bin 673 kilometre uçuyor. Yani Dalaman'a uçmanın mesafesi ve havada karbon salınım süresi daha kısa. Ama buna rağmen Girit'e giden turist 8.5 euro vergi ödeyecek, Dalaman'a giden ise 29.5 euro."

“AB dışında tatil yapanları cezalandırmak istiyorlar”

Stockholm'den Antalya Havalimanı'na uçuş ile Stockholm'den Girit Havalimanı'na uçuşun aynı mesafede, ama farklı vergi ödendiğine değinen Bağlıkaya tepkisini şöyle dile getirdi: "Bizim zekamızla alay ediyorlar. Konu son derece açık, Avrupalı turistin AB içinde seyahat etmesi için bir nevi teşvik uyguluyorlar. AB dışında tatil yapanları cezalandırmak istiyorlar. Bu ücretlendirmenin mantık ile izah edilecek hiçbir tarafı yok. İsveç müdürümüz Orhan Öğütgen, gerekli resmi tepkinin verilmesi için büyükelçimiz sayın Kaya Türkmen beyi ziyaret edip konuyu birebir anlatıp yasa taslağının bir kopyasını yazılı olarak kendisine iletti. Ayrıca Mısır ve Tunus yetkililerini de itirazlarını yapmaları için bilgilendirdik."

“Diğer AB ülkelerinin de bunu gündeme getirmesi kaçınılmaz olur”

Bağlıkaya, konuya dair endişelerini de dile getirdi: "Şimdilik İsveç ile sınırlı bu çalışmaya şiddetle karşı çıkıp etkin bir mücadele yapmazsak, başta İskandinav ülkeleri olmak üzere diğer AB ülkelerinin de bu uygulamayı gündeme getirmesi kaçınılmaz olur."