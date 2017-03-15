T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç: Düşünce özgürlüğü var, Türk politikacılar gelebilir

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den Hollanda yorumu: Her ülke kendi durumunu kendi değerlendirir

15 Mart 2017 04:09

Türkiye, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası politikacıların yurt dışında propaganda yapmasını tartışırken İsveç Başbakanı Stefan Löfven Türk politikacıların İsveç’te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını söyledi.

Löfven dün Berlin ziyaretinde yaptığı açıklamada “İsveç’te temelde toplantı ve düşünce özgürlüğü var. İstenirse kendini ifade etme olanağı mevcut. Sadece yetkililer bunun güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını gözetir. Güvenlik konusunda asla ödün vermeyiz” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı, yaşanan krizde Hollanda’nın tavrına ilişkinse, “Her ülke kendi durumunu kendi değerlendirir” değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER

hollandatürkiyeStefan Löfvenisveçpropaganda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24