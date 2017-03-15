İsveç: Düşünce özgürlüğü var, Türk politikacılar gelebilir

Türkiye, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası politikacıların yurt dışında propaganda yapmasını tartışırken İsveç Başbakanı Stefan Löfven Türk politikacıların İsveç’te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını söyledi.

Löfven dün Berlin ziyaretinde yaptığı açıklamada “İsveç’te temelde toplantı ve düşünce özgürlüğü var. İstenirse kendini ifade etme olanağı mevcut. Sadece yetkililer bunun güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını gözetir. Güvenlik konusunda asla ödün vermeyiz” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı, yaşanan krizde Hollanda’nın tavrına ilişkinse, “Her ülke kendi durumunu kendi değerlendirir” değerlendirmesinde bulundu.