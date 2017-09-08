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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: Türkiye, AB’ye kapıyı kapattı

Estonya’nın başkenti Tallin’de AB dışişleri bakanları zirvesinde Türkiye'nin AB ile ilişkileri tartışıldı

08 Eylül 2017 23:44

Ankara’yı Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmaya giden kapıyı kapatmakla suçlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye’nin doğru yönde hareket etme fırsatını kaybettiğini söyledi.

Estonya’nın başkenti Tallin’de AB dışişleri ve savunma bakanlarının gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallström, “Türkiye’nin şu anda yaptıklarının sonuçlarının olması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor” dedi.

Daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde Türkiye için yer olmadığını dile getirmişti. Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını belirten Merkel, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söylemişti.

Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, Türkiye'deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkansız hale getirdiğini savunmuştu.

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