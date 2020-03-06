İsveç Demokratları lideri Edirne'ye geldi; sığınmacılara "Bize gelmeyin" yazan broşür dağıttı

Kendini milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlayan İsveç Demokratları Partisi'nden Jimmie Akesson, Türkiye'nin sınır kapıları açması üzerine Yunanistan sınırına geçmeye çalışan sığınmacıların yanına Edirne'ye gitti. Akesson burada sığınmacılara "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz" yazılı broşürler dağıttı.

İsveç Demokratları'nın lideri Akesson, Edirne’deki sığınmacılara “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazılı broşürler dağıtırken yakalandı.

Akesson için İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı kararı verildi. Akesson işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag’a gönderilerek sınır dışı edilecek.