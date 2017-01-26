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İsveç Büyükelçiliği’den Ankara uyarısı: Kızılay’dan uzak durun!

Büyükelçilik, vatandaşlarına uyarıda bulundu

26 Ocak 2017 21:22

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısında bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre büyükelçilik, vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

ABD'den de uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde yayınlanan ve Türkiye'deki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda ülkenin güneydoğusundaki terör tehdidi nedeniyle de seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'de büyük organizasyonlarda turistik yerlerde, restoranlarda, gece klüplerinde, ticari merkezlerde, kutsal mekanlarda, hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi.

17 Şubat saldırısı

Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısında aralarında sivillerin de olduğu 29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 61 kişi de yaralandı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu saldırının PKK’nın Suriye kolu YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ardından  TAK adlı örgüt eylemi üstlendi.

13 Mart saldırısı

Ankara'nın Kızılay semtinde 18:45 sıralarında seyir halindeki bombalı bir araç, iki kişi olduğu tahmin edilen saldırganlar tarafından patlatıldı. Güvenpark’ta otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada en az 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı

 

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