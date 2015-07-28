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Dünya
Deutsche Welle

'İsveç, batık Rus denizaltısı buldu'

Dalgıçların İsveç açıklarında batık bir denizaltı enkazı keşfettiği bildirildi. Denizaltının Rusya'ya ait olma ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.

28 Temmuz 2015 12:55


İsveç karasularında bir batık denizaltı keşfedildi. Denizaltı, kendilerine "Ocean X Team" adını veren bir grup dalgıç tarafından bulundu. Dalgıçlar adına açıklama yapan Stefan Hogeborn, denizaltının herhangi belirgin bir hasarının olmadığını, mürettebatın hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

İsveç ordusunun açıklaması

İsveç ordusu sözcüsü Anders Kallin, "Ocean X Team ekibinin iddialarını önümüzdeki günlerde kontrol ettikten sonra açıklamada bulunacaklarını" söyledi. "Ocean X Team" uzmanları, denizaltının yaşını ve ne kadar süredir dipte bulunduğunu henüz tespit edemediklerini bildirdi. Üzerinde yer alan Kiril harflerinin, aracın Rusya'ya ait olma ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

"Ocean X Team", bulunan denizaltının 20 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde olduğunu bildirirken, konumu hakkında bilgi vermedi. "Expressen" gazetesi, enkazın İsveç'in doğusunda, kıyıdan yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. "Ocean X Team"den Peter Linberg, denizaltının geçen yıl İsveç açıklarında aranan Rus denizaltısıyla bir ilgisi olduğunu sanmadığını söyledi.

'İsveç karasuları yabancı bir gücün ilgi alanında'

İsveç, karasularında yabancı denizaltı faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine geçen yılın ekim ayında helikopterler ve donanmaya bağlı gemilerle operasyon başlatmış ancak arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı.

İsveç Donanması'ndan Amiral Anders Grenstad, son yıllarda düzenli olarak denizaltı aktivitelerinin kaydedildiğine dikat çekerek, "Bu bölgenin yabancı bir gücün ilgi alanına girdiği izlenimine sahibiz" açıklamasında bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı gizemli aracın bir Rus denizaltısı olabileceği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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