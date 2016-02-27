İsveç Başbakanı Olof Palme’nin 30 yıl önceki cinayetini 133 kişi üstlendi

İsveç Başbakanı Olof Palme’nin 30 yıl önce sinema çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesini şu ana kadar 133 kişinin üstlendiği açıklandı.

Evrensel’in haberine göre, zamanın İsveç Başbakanı Olof Palme’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu 30 yıl önce öldürülmesinin yıl dönümünde, İsveç Polisi Palme Grubu ile Savcılık yetkilileri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Dünya basınının da yoğun ilgi gösterdiği toplantının başında Palme Cinayeti Soruşturma Grubu şefi Kerstin Skarp, Olof Palme cinayeti soruşturmasında ortaya çıkan yeni bir gelişmenin olmadığını, ancak soruşturmanın şu andaki durumu ile geçen 30 yıllık süredeki gelişmelere geri bakmak istediklerini söyledi.

Basın toplantısında verilen bilgilere göre Olof Palme cinayeti ile ilgili olarak şimdiye kadar 10 bin kişinin ifadesine başvurulduğu, bunlardan 133 kişinin cinayeti üstlendiği, soruşturma dosyaları rafları uzunluğunun da 250 metreyi bulduğu açıklandı.

Zaman aşımına uğratılmayıp, dosyası hala açık olan Olof Palme cinayetinin 30 yıl önce işlendiği gün 28 Şubat’ta 14.00 ile 22.00 saatleri arasında cinayetle ilgili ellerindeki bilgileri bırakmak isteyen kişiler için de polis binasında bir grup görevlendirildi. Palme cinayetinin çözülmesinde yardımcı olabilecek ihbarı yapana verilecek 5 milyon Euro civarındaki ödül ise hala geçerli.

Palme cinayeti soruşturmasında Christer Pettersson adlı bir İsveçli cinayetten mahkum edilmiş ancak İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından aklanmıştı.