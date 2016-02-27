T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç Başbakanı Olof Palme’nin 30 yıl önceki cinayetini 133 kişi üstlendi

Cinayetinin çözülmesinde yardımcı olabilecek ihbarı yapana 5 milyon Euro ödül veriliyor

27 Şubat 2016 01:36

İsveç Başbakanı Olof Palme’nin 30 yıl önce sinema çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesini şu ana kadar 133 kişinin üstlendiği açıklandı.

Evrensel’in haberine göre, zamanın İsveç Başbakanı Olof Palme’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu 30 yıl önce öldürülmesinin yıl dönümünde, İsveç Polisi Palme Grubu ile Savcılık yetkilileri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Dünya basınının da yoğun ilgi gösterdiği toplantının başında Palme Cinayeti Soruşturma Grubu şefi Kerstin Skarp, Olof Palme cinayeti soruşturmasında ortaya çıkan yeni bir gelişmenin olmadığını, ancak soruşturmanın şu andaki durumu ile geçen 30 yıllık süredeki gelişmelere geri bakmak istediklerini söyledi.

Basın toplantısında verilen bilgilere göre Olof Palme cinayeti ile ilgili olarak şimdiye kadar 10 bin kişinin ifadesine başvurulduğu, bunlardan 133 kişinin cinayeti üstlendiği, soruşturma dosyaları rafları uzunluğunun da 250 metreyi bulduğu açıklandı.

Zaman aşımına uğratılmayıp, dosyası hala açık olan Olof Palme cinayetinin 30 yıl önce işlendiği gün 28 Şubat’ta 14.00 ile 22.00 saatleri arasında cinayetle ilgili ellerindeki bilgileri bırakmak isteyen kişiler için de polis binasında bir grup görevlendirildi. Palme cinayetinin çözülmesinde yardımcı olabilecek ihbarı yapana verilecek 5 milyon Euro civarındaki ödül ise hala geçerli.

Palme cinayeti soruşturmasında Christer Pettersson adlı bir İsveçli cinayetten mahkum edilmiş ancak İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından aklanmıştı. 

 

ETİKETLER

haberolofisveçbaşbakansuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24