İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik

İsveç, Finlandiya'ya katılarak NATO için resmen başvuracağını açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tıpkı Finlandiya gibi NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdiklerini duyurdu.

Andersson "İsveç parlamentosunda geniş bir çoğunluk NATO'ya katılmayı destekliyor" dedi ve "İsveç ve İsveç halkı için olacak en iyi şey NATO'ya katılmak olacak" diye ekledi.

Putin: NATO'nun genişlemesi problem

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuya ilişkin açıklamasında "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile problemi yok, NATO'nun genişlemesi problem" dedi.

Putin ayrıca "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" ifadelerini kullandı.