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Spor

İsveç - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Türkiye, İsveç'in konuğu olacak

10 Eylül 2018 23:44

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Türkiye, İsveç\'in konuğu olacak. İki takımın karşılaşmaya çıkacağı 11\'ler belli oldu.
Saat 21:45\'te Friends Arena\'da oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu\'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano\'nun yardımcılıklarını ise  Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenecek. 
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şu şekilde: 
İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Jansson, Jimmy, Kiese, Berg, 
TÜRKİYE: Sinan - Zeki, Kaan, Çağlar, Ömer, Mehmet, Oğuzhan, Okay, Cengiz, Hakan, Cenk

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