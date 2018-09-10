İsveç - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Türkiye, İsveç\'in konuğu olacak. İki takımın karşılaşmaya çıkacağı 11\'ler belli oldu.

Saat 21:45\'te Friends Arena\'da oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu\'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano\'nun yardımcılıklarını ise Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şu şekilde:

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Jansson, Jimmy, Kiese, Berg,

TÜRKİYE: Sinan - Zeki, Kaan, Çağlar, Ömer, Mehmet, Oğuzhan, Okay, Cengiz, Hakan, Cenk