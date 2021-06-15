İSU Genel Müdürü'nün oğlu bu kez babasının bulunduğu kurumda sözleşmesi memur olarak işe başlamış

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık’ın, usulsüzce memuriyet hakkı kazandırıldıktan sonra aynı kurumda işe başlatıldığı ortaya çıktıktan sonra istifa ettirilen oğlu Oğuz Sağlık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Sağlık'ın yeniden İSU’da ancak bu kez sözleşmeli memur olarak iş başı yaptığı öğrenildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Sağlık, oğlu Oğuz Sağlık'ı AKP'li Kandıra Belediyesi'nde işe sokarak memuriyet hakkı kazandırmış ardından İSU'da ihale ve satın alma biriminde göreve başlatmıştı. Babadan oğula memur kıyağına gelen tepkiler üzerine Oğuz Sağlık görevinden istifa ettirilmişti.

Aynı kurumda yeniden iş başı

Kamuoyunun da tepkisini çeken olayın ardından henüz 1 ay bile geçmeden oğul Oğuz Sağlık, bu kez babasının Genel Müdürlük görevine devam ettiği İSU'nun hukuk birimi servisinde bu kez sözleşmeli memur olarak iş başı yaptırıldığı öğrenildi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, "Yazıklar olsun" diye tepki göstermişti

İSU Genel Kurulu'nda ortaya çıkan skandala "Yazıklar olsun. Gereğini yapacağız" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konunun etik olmadığını, ancak hukuka da aykırılığı bulunmadığını, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın görevine devam edeceğini, memur yapılan oğlu Oğuz Sağlık'ın ise İSU'daki görevinden alınacağını açıklamıştı.