Istranca dağlarındaki taşocağı için kapasite artırımına onay

Cumhuriyet'tenKırklareli Çukurpınar köyü yakınlarında Özberce Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. “Dolomit Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk olarak 2017 yılında başvurdu. Şirket hazırladığı dosyada 2006 yılında kalker ocağı için 17.52 hektarlık alanda 14 bin 580 ton üretim kapsamında “ÇED Gerekli Değildir Kararı” aldığını anımsattı. Daha sonra alanı 17.52 hektardan 51.4 hektara genişletmeyi planladığını ancak 51.4 hektarlık alanın 11.93 hektarlık kısmının Kırağı Kayrak Kalesi 1. dereceden arkeolojik sit alanı ve orman gençleştirme sahası içerisinde kalmasından dolayı söz konusu alandan çıkarılmasının istendiğini anlattı. Söz konusu arazi “Ormanlık alan” vasfında ve meşe ağaçları var. Alanının 640 metre batısında Çukurpınar köyü var. Proje alanın doğu ve kuzey kesimi tamamen ormanlık sayılan alandan oluşuyor. Ayrıca proje dosyasında ocak, kırma eleme tesisi, stok alanları, şantiye alanı ve benzeri için 28.3 hektar alan içerisinde ağaç kesimi olacağı belirtildi. Dosyada “Yapılan hesaplamalara göre faaliyetlerin sürdürüleceği alanlarda yaklaşık 16.752 adet adet ağaç kesimi söz olacaktır. Kesimi söz konu olacak ağaçların büyük çoğunluğu (15 bin 815 adet) bozuk meşedir” ifadeleri yer aldı. Raporda bu ağaçların 15 yıl içinde kesileceği belirtildi.