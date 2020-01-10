Istranca dağlarındaki taşocağı için kapasite artırımına onay

Istranca Ormanları’nda bölge sakinlerinin taşocaklarına karşı mücadelesi sürüyor. Yazar ve şair Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü Çukurpınar’da tüm itirazlara karşın binlerce ağacı yok edecek taşocağının kapasite artırımına ilk onay geldi. Proje hayata geçerse yaklaşık 17 bin ağaç kesilecek. Bölge sakinleri bakanlığa itiraz ederek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin bir an önce sonlandırılmasını istedi.
Bakanlık ÇED raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulunduğunu geçen günlerde duyurdu. Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere 10 gün süreyle askıya çıkardı. Bölge sakinleri bakanlığa başvurarak rapora itiraz etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kırklareli Dereköy, Karadere ve Şükrüpaşa köylerine yapılmak istenen RES projesine verdiği “ÇED olumlu” kararının iptali istemiyle bölge sakinlerinin açtığı dava sonuçlandı. Proje kapsamında kesilecek ağaç sayısının belli olmadığına dikkat çeken mahkemenin iptal kararını Danıştay karar düzeltme yolu kapalı olarak onadı. Projede 24 bin metrekare orman içinde yaklaşık 10 km. iletim hattı planlanıyordu.