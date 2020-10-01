İstisnai durumlar için uygulanan 'acele kamulaştırma' sayısı AKP döneminde arttı, özel sektör için de kullanılmaya başlandı

Yasa gereği sadece istisnai durumlarda uygulanması gereken 'acele kamulaştırma' AKP döneminde genel uygulama haline geldi. 'Acele kamulaştırma' kararlarının sayısı arttı, özel sektör için de bu yol kullanılır oldu.

'Acele kamulaştırma' kararlarının sayısı yıldan yıla artarken, özel sektör için de bu yol sıkça kullanılmaya başlandı. Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesinde acele kamulaştırma 'el koyma' olarak tarif ediliyor. Her geçen yıl kamulaştırma kararlarının sayısı da artıyor. Bu kararların büyük bir bölümü enerji yatırımları ile ilgili ve çoğunluğu da özel sektör yatırımları için alındı.

Çapaklı köyünde 100 dekar tarım alanına devlet el koydu

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre; iktidarın 'acele kamulaştırmalarının' son örneği Manisa'nın Salihli ilçesi Çapaklı köyünde yaşandı. Özel sektör tarafından kurulması planlanan biyogaz tesisine köylüler karşı çıktı. Kararla biyogaz tesisi alanı yakınındaki 100 dekar büyüklüğündeki 5 parsel tarım alanına devlet tarafından el konuldu.

"Sırtını Saray'a dayayan istediği kararı çıkarıyor"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Çapaklı’ya biyogaz tesisi kurmak isteyen şirket, temmuz ayında gerekli izinleri almadan bölgede yol yapımı için iş makineleriyle girmiş ancak köylülerin direnişiyle çalışmaları durdurmuştu. En başından beri hukuk dışı yollarla faaliyet gösteren şirket, şimdi de arkasına devletin gücünü alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkarılmasını sağladı. Sırtını Saray’a ve iktidara dayayan istediği kararı çıkarıyor" dedi.

"Vatandaşın malına el konulması yasal değil"

Bakıroğlu, artık 'el koymanın' adının 'acele kamulaştırma' olduğunu söyledi. Yasaya göre yol, hastane, okul yapımı, savaş, afet, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda devlet yatırımlarının hızla tamamlanması için bu istimlak yöntemine başvurulabileceğini belirten Bakırlıoğlu, ancak Çapaklı Köyü’nde olduğu gibi özel sektörün yatırımı için bu işlemin yapılmasının, vatandaşın malına el konulmasının yasal olmadığını vurguladı.

Bakırlıoğlu, "İstimlakı devlet yapacak, parasını devlet ödeyecek, arazi şirkete bedava verilecek ve şirket burada santral kurarak cebini dolduracak. Olan devletin parasına, vatandaşın malına olacak. Özel sektör, vatandaşın malına çöksün, parasını da devlet ödesin diye bu kanun çıkarılmamıştır" değerlendirmesini yaptı.

Çapaklı köyünde protesto

Manisa Salihli’ye bağlı Çapaklı Mahallesi’ndeki acele kamulaştırılma kararı dün protesto edildi. Arazi sahipleri ile köylülerin katıldığı eylemde birçok çevre örgütü, STK ve siyasi parti de yer aldı.



“Halk için kamulaştırma, sermaye için değil”, “Çapaklı’da BES’e izin vermeyeceğiz” dövizleri taşıyan köylüler “Gazcı şirket köyümüzü terk et”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları attı.



Köylülerin avukatı ve Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, “Yasal düzenlemeler yapılmadan şirketler fırsatı ganimete çevirme yolundalar” diye konuştu.