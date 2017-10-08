İstismara uğradığını okuldaki eğitim sayesinde fark etti

Gaziantep’te görülen bir dava, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi açısından eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dava dosyasına göre 9 yaşındaki E.Ö. ailesine "Mahalledeki bakkalın vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu" söyledi. Aile şikâyetçi oldu. Bakkal B. K. hakkında Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açıldı.

Duruşmada ifade veren E.Ö., bakkalın daha önce de kendisine benzer davranışlarda bulunduğunu ama okulda gördüğü eğitime kadar bunun yanlış olduğunu anlamadığını söyledi. Mahkeme, E.Ö.’nün okuluna bir yazı yazarak istismarla ilgili okulda bir eğitim alıp almadığını sordu.

Dava ağır cezaya gönderildi

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, okul tarafından mahkemeye gönderilen cevapta psikolojik danışma ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere ‘Çocuklarda mahremiyet’ konulu bir eğitim semineri verildiği belirtildi. Yazıya göre, çocuklara derste ‘iyi dokunma’, ‘kötü dokunma’, ‘özel bölgeler ve kötü dokunuştan korunma yolları’ anlatıldı.

Okuldan gelen yazıyı değerlendiren mahkeme, 16 Mayıs’taki duruşmada ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçunun oluşması ihtimali olduğunu belirterek ‘görevsizlik’ kararı verdi. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.

“Basit bir eğitim bile çok önemli”

Okul yöneticileri şunları söyledi: “Son zamanlarda çocuklara yönelik ayyuka çıkan taciz ve istismar olayları eğitim dünyasını tedirgin etmişti. Biz de çocuklarımızı bilinçlendirmek için geçen eğitim öğretim yılında böyle bir seminer verdik. En az 40 dakika olmak üzere çocukları istismardan korumaya yönelik bir seminer planlandı. 6 - 10 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine videolarla desteklenmiş mahremiyet konulu seminer verdik. Konu, çocukların dikkatini çekti. Velilerden de olumlu tepkiler aldık.”

Küçük kızın okulda gördüğü eğitim sayesinde istismara uğradığını fark ettiğini söyleyen avukat Şafak Yılmaz ise şunları söyledi: “Mağdur daha önce mahalle bakkalı tarafından istismara uğramış, ancak istismara uğradığını okulda aldığı eğitim üzerine fark etmiş. Eğer mağdur okulda bu eğitimi görmemiş olsaydı istismar vakası yargıya taşınmayacaktı. Bu dava, okulda verilen basit bir eğitimin bile çocukların istismardan korunması için ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.”