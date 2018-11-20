İstismara uğradığını iddia eden genç: Sahte şeyh taciz edeceği kişileri zikir sırasında seçiyordu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, 5 erkeğe istismarda bulunduğu iddia edilen sahte tarikat şeyhi S.I.\'nın (65), yargılanmasına devam edilirken, T.M. (19) adlı genç, tutuklu sanığın kendisini de istismar ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. T.M., S.I.\'nın taciz edeceği kişileri zikir sırasında ve özellikle gençlerden seçtiğini iddia etti.

Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini \'sözde halife\' diye tanıtan sahte şeyhin, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.\'nın yargılanmasına 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ediliyor.

Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edilirken, Konya\'da T.M. adlı genç, polis merkezine giderek S.I.\'nın kendisine de istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. T.M.\'nin şikayeti de aynı dosyayla birleşti.

\'ARKADAŞIMA DA İSTİSMARDA BULUNDU\'

17 yaşındayken sohbetlere gitmeye başladığını belirten T.M., bu sırada sahte şeyh S.I.\'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. S.I.\'nın kendisini iş yerine de çağırdığını belirten T.M., sanığın birlikte gittiği arkadaşına da istismarda bulunduğunu iddia etti.

\'AİLEME SÖYLEYEMEDİM\'

Ailesinin sohbetlere gitmesini istemediğini, sanıkla ilgili çıkan haberlerin ardından şikayetçi olduğunu belirten T.M., \"Ağustos ayında haberler çıkınca aileme bir şey diyemedim. Haberlerde görünce kendime güvenim geldi ve şikayetçi oldum. İş yerinin üst katında bunun küçük bir odası. O oda gizli ve perdeli, her şeyini orada yapardı. Ben korkup gitmedim\" diye konuştu.

\'GÖZLERİYLE HİPNOZ EDİYORDU\'

S.I.\'nın karşısındaki kişiyi gözleriyle hipnoz ettiğini ileri süren T.M., \'\'Karşısındakini gözleriyle hipnoz ediyordu. Onu vakfa şikayet etmiştim. Şikayet ettiğim için bana kinlendi. Şikayetin ardından dergâhtakiler bana kızdı ve inanmadı. Gitmek istemiyordum ama beni hipnoz ettiği için dükkanına gidiyordum. 17 yaşında başladım. 18 yaşında bıraktım\" dedi.

\'TACİZ EDECEĞİ KİŞİYİ ZİKİRDE SEÇİYORDU\'

Sanık S.I.\'nın taciz edeceği kişiyi zikirde seçtiğini iddia eden T.M., \"Taciz edeceği kişiyi zikirde seçiyordu. Özellikle gençlerden seçiyordu. Anne babası ölmüş ya da ayrılmış gençleri seçiyordu\" ifadelerini kullandı.

T.M., S.I.\'nın sözde mürit kazanmak için zaman zaman toplumsal alanlarda zikir çektirdiğini ileri sürdü. T.M., \"Toplumsal yerlerde bilerek zikir yapıyorlar. Dergâhtaki gençler lisedeki gençleri dergâha çağırıyordu. Bu gençlerin başına birçok şey geliyordu. Orada zikir değil, oyun oynuyorduk\" dedi.



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