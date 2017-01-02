İstismar suçlusuna 297 yıl veren mahkeme: Çocukların sevgisinden faydalandı, iyi hâl indirimi yok

Biri erkek 11 küçüğe cinsel istismardan 297 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Kararda "Çocukların güven ve sevgisinden faydalandığı için ceza üst sınırdan verildi ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanmadı" ifadesi yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erzurum’daki taciz olayı, Yakutiye ilçesindeki bir ilkokulda 5 kız öğrencinin, 6 Nisan 2016 günü rehberlik öğretmenlerine giderek, kendilerini 4'üncü sınıfa kadar okutan sınıf öğretmeni A.K.'nın (52) yaptıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı.

5'inci sınıfa geçmelerine rağmen teneffüs aralarında yanlarına gelen öğretmen A.K.'nın tacizlerini detaylarıyla anlatan öğrencilerin şikâyeti üzerine, rehber öğretmenler durumu Yakutiye Kaymakamlığı'na bildirdi. Kaymakamlık, öğretmeni aynı gün açığa aldı ve suç duyurusunda bulundu. Çıkarıldığı Erzurum 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan öğretmen A.K. hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza’da dava açıldı.

"Karaman iftirası"

Öğretmen A.K., suçlamaları kabul etmeyerek kendisini özetle şöyle savundu:

"Bu çocuklar, menfur Karaman olaylarından etkilenerek, hakkımda 'Şundan kurtulalım' diye iftira atmışlardır. Çocuklara kurgu yapmayı, hayal gücünü geliştirici çalışmaları ben öğrettim. Benim de çocuğum var. Bana karşı öfke ve nefretlerinin sebebi, aşırı disiplinci oluşum, başarılı öğrencileri sevmem, başarısız çocukların da bu duruma içerlemeleridir.”

"Artık yeter" dedik

Mahkeme heyeti, rahat ifade vermeleri için mağdur öğrencileri sanık öğretmen ve aileler olmadan dinledi.

Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde dinlenen kız öğrenciler tacizi detaylarıyla anlatıp, “Arkadaşlarla 'Artık yeter' dedik ve durumu rehber öğretmenlerle ailemize anlattık” diye ifade verdiler. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2016 günü görülen son duruşmada toplam 297 yıl hapis cezası verdiği A.K. hakkındaki kararınının gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Kurgu için küçükler"

"Mağdur öğrencilerin suç tarihi itibarıyla 10 yaşında bulundukları dikkate alındığında, sanık aleyhine vermiş oldukları beyanların, kurgudan ziyade açık ve samimi anlatımlar olduğu kanaatine varılmıştır. Mağdur küçüklerin aslen sanığa karşı çok ciddi bir güven ve sevgi duymaları, bu güven duyguları istismar edilmek suretiyle mevcut eylemlerin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, asgari hadden uzaklaşmak suretiyle ceza tayinine gidilmiş, takdiri (iyi hal) indirim uygulanmadan hüküm kurulmuştur.”