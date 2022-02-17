İstismar soruşturmasında görevden alınan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü'ne geçici görevlendirme

Eskişehir'de ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in 10 öğrenciyi istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından görevden alınan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, geçici olarak Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu'nda görevlendirildi.

Alpu Ortaokulu’nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisini cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle önceki gün tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı. Cırıt’ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman atandı. Eskişehir Valiliği, Hakan Cırıt'ın Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu'na geçici olarak görevlendirildiğini açıkladı.

2 okula birden müdür olarak atandı

Eskişehir Valiliğinin talebi üzerine, Mustafa Kartaler’i 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca da soruşturma başlatıldı. Süreç, görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındı.

Kaymakam "öğrencilere tehlike arz ediyor" diye uyarmış

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliğine 2 Şubat'ta uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

Eskişehir Valiliği İl İdare Kuruluna gönderilen yazıda okul müdürü Mustafa Kartaler’in tehlike arz ettiğini, daha önce de uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı belirtildi.

Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"İlçemiz Alpu Ortaokulu olarak görev yapan Mustafa Kartaler hakkında rehber öğretmen F.G.’nin okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde, soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır.

Okul müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kartaler’in sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde hizmet duşunda devlet memurlarının itibar ve güven duygusunu saracak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla uyarı, kınama ve maaş kesme cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir.

Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir.”

İdari soruşturma raporunda, Mustafa Kartaler hakkında kız öğrencilere yönelik istismarları gerekçesiyle 1/30 oranında aylıktan kesme ve kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in de aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

Daha önce de kınama, uyarı cezaları almış

Tutuklanan Mustafa Kartaler'in, 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde "devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak" suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıkmıştı.

Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde "verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek" suçundan uyarı cezası aldığı öğrenilmişti.

Geçici görevlendirme yapıldı

Sicili kabarık Kartaler'i Kaymakam'ın uyarısına rağmen iki okulda birden görevlendiren Hakan Cirit ile ilgili yeni karar da belli oldu.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cirit'in bakanlık koordinasyon kuruluna geçici olarak görevlendirildiği belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu'na geçici görevlendirilmiştir" denildi.