İstismar sanığı öğretmenin 226 yıl hapsi istendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, öğretmenlik yaptığı lisede 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 çocuk babası, 45 yaşındaki C.E.\'nin, 226 yıla kadar hapsi istendi.

Geçen yıl mart ayında Serik\'te bir lisede eğitim gören 10 kız öğrenci, okul yönetimine başvurarak, matematik öğretmeni C.E.\'nin kendilerini elle taciz ettiği iddiasında bulundu. İddialar üzerine Milli Eğitim müfettişleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında C.E. hakkında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Görev yaptığı okulda gözaltına alınan C.E., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.E. hakkında \'cinsel istismar\' suçlamasıyla dava açıldı.

\'MAĞDURLARIN ANLATTIĞI BİRÇOK HUSUS DOĞRUDUR\'

Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 10\'uncu duruşmasına, bir önceki celsede tahliye edilerek tutuksuz yargılanan sanık C.E. ve tarafların avukatları katıldı. Sanık C.E., savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Hareketlerimi kontrol edemiyorum. Askerde de bu yönde 5 aylık rapor almıştım. Herhangi bir akıl hastalığım yoktur, ancak her şeyi anlatıyorum, nerede susmam gerektiği konusunda kendimi kontrol edemiyorum. Bu ara sıra olmaktadır. Mağdurların anlattığı birçok husus doğrudur. Bir kısmı da yanlıştır\" dedi.

\'DERSE DÖNMELERİ AMACIYLA\'

Kendisinin ders anlattığı sırada bazı öğrencilerin sınıfta gezdiğini iddia eden sanık C.E., \"Bazıları saçını tarar, bazıları makyaj yapmaya çalışır. Ben bu tip durumlarda hemen derse dönmelerini sağlamak amacıyla \'Manken olacakmışsın ancak yanlış yere gelmişsin, yeterince güzelsin\' gibi sözler söylerim. Bunda herhangi bir cinsel kasıt yoktur\" dedi.

\'ÖĞRENCİYE MASAJ YAPTIRDIĞI\' İDDİASI

Bir öğrenciye masaj yaptırdığı iddiasını reddeden sanık C.E., \"Olay tarihinde migrenim tutmuştu, bir erkek öğrenciyi bana masaj yapması için çağırtmıştım ancak kendisi gelmedi. Kız öğrenci kendisi gelerek benim boynuma masaj yapmaya başladı. Ben de boynuma yapmamasını, sadece ense kökümü sıkmasını istemiştim. Kendisini ellemiş değilim\" diye konuştu.

\'TELEFONUMDA ÇIPLAK KADIN RESMİ YOKTU\'

Öğrencilerden birine cep telefonundan müstehcen fotoğraflar gösterdiği suçlamasını da kabul etmeyen sanık C.E., \"Olay tarihinde cep telefonumdaki fotoğraflara bakıyordum. Kendisi de fotoğraflara bakmak isteyince telefonu ona verdim, o sırada bir başka çocuk yanıma gelerek bir soru sordu. Telefonumda herhangi bir çıplak kadın resmi yoktu. Her ne kadar yapılan tespitte müstehcen fotoğraflar olduğu belirtiliyor ise de ben bu telefonu 3 yıldır kullanıyordum. İnternet sitelerine de giriyordum. Muhabbet olsun diye birkaç tane çıplak fotoğraf indirmiştim ancak hemen silmiştim. Olay tarihinde çıplak fotoğraf yoktu\" dedi.

Duruşmada savcı mütalaa verdi. Savcı, sanık C.E.\'nin 51 yıl 4 ay 18 günden, 226 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Dava ertelendi.



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