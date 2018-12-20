İstismar davası sonrası adliye koridorunda kavga: 6 gözaltı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Adliyesi\'nde cinsel istismar davası sonrası çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 11.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi\'nde bulunan Kayseri Adliyesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan tutuksuz yargılanan K.K hakim karşına çıktı. Mahkemenin duruşmayı ertelemesinin ardından mahkeme salonunun çıkışında şikayetçi ve davalı 2 taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası mahkeme salonunun bulunduğu koridorda arbede yaşandı. Olaya, adliyede bulunan çevik kuvvet ve genel hizmet polis memuru ile sivil polisler müdahale etti. Kavga sonrası polis ekipleri 2 taraftan da 3\'er kişi olmak üzere toplam 6 kişiyi polis noktasına götürdü. Adliyedeki ilk işlemlerinin ardından şikayetçi aileden M.D.,M.D. ve A.D. ile tutuksuz yargılanan K.K ile yakınlarından N.B ve F.B. ifadeleri alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi\'ne götürüldü. Tarafların karakoldaki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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