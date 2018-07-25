İstiridye yedi, içindeki et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti!

71 yaşındaki adam, yediği çiğ istiridyenin neden olduğu bakteriler yüzünden enfekte olduktan sonra yaşamını kaybetti. Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, istiridyenin, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilecek bir organizma olan vibrio vulnificus ile kirlendiğini duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletinde istiridye yiyen bir adam et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti.

Habetürk’ün Science Alert'a dayandırdığı habere göre; 71 yaşındaki adam, yediği çiğ istiridyenin neden olduğu bakteriler yüzünden enfekte olduktan sonra yaşamını kaybetti.

İsmi açıklanmayan adamın, iki gün önce bir restoranda yediği istiridye yüzünden öldüğü açıklandı. Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, istiridyenin, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilecek bir organizma olan vibrio vulnificus ile kirlendiğini duyurdu.

Vibriosis olarak bilinen bir gastrointestinal hastalığın çeşitli formlarını tetikleyebilen yaklaşık bir düzine farklı vibrio bakterisi olduğu kaydedildi.

"Olguların çoğu birkaç gün içinde iyileşir, ancak vibrio vulnificus türünden kapılan nadir enfeksiyonlar, "et yiyen" veya nekrotizan fasiit durumlarına neden olabilir ve bu da enfekte olanların yüzde 30'unu öldürür. Bu bakterinin sıcak, tuzlu suda geliştiği bilinmektedir, bu nedenle özellikle yaz aylarında kabuklu deniz hayvanlarında bulunabilir. Özellikle yaşlılar bu enfeksiyonlara karşı savunmasızdır" denildi.