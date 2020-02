İstiridye mantarına ilgi arttı

İZMİR, (DHA)- ÜRETİMİ giderek artan istiridye mantarı, yüksek fiyatı yüzünden kırmızı et tüketemeyen dar gelirli vatandaşlar için ciddi bir protein kaynağı oluşturuyor. Bir kilogram dana veya kuzu etinin fiyatı 45 liradan başlarken, istiridye mantarının kilosu ise pazar ve marketlerde 14-18 lira arasında değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Kirazlı ilçesindeki istiridye mantarı yetiştirilen tesisi ziyaret ederek üretime desteklerinin süreceğini ifade etti.

İzmir\'in Kiraz ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği ile yaygınlaşmaya başlayan istiridye mantarı üretimi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı beslenmesi için de ciddi bir alternatif ortaya koydu. Protein, demir, vitamin, madensel tuzlar, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, folik asit, karoten ve fosfor zengini istiridye mantarı, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı et tüketemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Besin değeri ve uygun fiyatıyla yıldızı giderek parlayan bu mantar türü aynı zamanda kolesterol içermiyor; üstelik antioksidan, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip. Lif bakımından zengin olan istiridye mantarı, mide ve bağırsak çalışmalarını güçlendiriyor ve tokluk hissi veriyor. Bir kilogram dana veya kuzu etinin fiyatı 45 liradan başlarken, istiridye mantarının pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 14-18 lira arasında değişiyor.

Eşrefpaşa Hastanesi\'nde diyetisyen olarak görev yapan Tuğçe Kahraman, istiridye mantarının hem sebzelerde bulunan besin öğelerini hem de hayvansal kaynaklı proteinleri içerdiğine dikkat çekti. Dr. Kahraman, istiridye mantarının düşük yağ oranıyla kalp ve damar koruyucu, antioksidan olarak kanser koruyucu ve bileşimindeki bazı maddeler nedeniyle de özellikle karaciğer kanserinde tümör küçültücü işleve sahip olduğunu söyledi. İstiridye mantarlarının hem sebzelerde bulunan besin ögelerini hem de hayvansal gıdalardaki proteinleri içerdiği için sebzeler ile hayvansal kaynaklı besinler arasında köprü olduğunu söyleyen Diyetisyen Tuğçe Kahraman, şu bilgileri verdi:

\"Yapılan bazı çalışmalarda, istiridye mantarından elde edilen polisakkaritlerin, karaciğer kanser hücrelerine karşı antitümör aktivite gösterdiği not edilmiştir. Yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Kalp ve damarları korur, kansere karşı savaşır. İstiridye mantarında gribe karşı koruyucu bileşikler de vardır. Bu nedenle doğal antibiyotik işlevi de görür.\"

BELEDİYENİN DESTEKLEDİĞİ TESİSTE SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği ile Kiraz\'da faaliyete başlayan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi\'ndeki üretim, Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştiriyor. Kooperatife yalnızca kadınlar üye olabiliyor. 21 ortağın yer aldığı kooperatif, iş gücü gerektiren tüm çalışmaları da üyelerine yevmiye usulü ücret ödeyerek yaptırıyor. Büyükşehir Beledilyesi tarafından kurulan soğuk hava depolu tesiste, her ekim periyodunda 4-5 hasat yapma imkanı bulunuyor ve yılda 20 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor. Üreticileri ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kırsal kalkınma için belediyenin çabalarının ve desteğinin süreceğini ifade etti.



FOTOĞRAFLI