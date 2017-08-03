Istıranca'nın iki yüzü: Bulgaristan'da özel yasalarla korunan doğal hayat, Türkiye'de çimento fabrikası!

Bulgaristan-Türkiye sınırını oluşturan Istranca Dağları komşu Bulgaristan tarafından özel yasalarla korunurken, Türkiye sınırlarının içinde kalan alanlarda ise madenler tarafından delik deşik ediliyor. Yörede ekoloji mücadelesi veren örgütlerden Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Göksal Çidem, Istrancalarda ormanların kesilerek çimento fabrikaları için kalker çıkarımının hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. Sadece bir fabrikasının kapasite artışı için başvurduğu alanda bulunan ağaç sayısının 75 bini bulduğunu belirten Çidem, "Bu ağaçların neredeyse tamamına yakını meşe. Talep edilen alan aynı zamanda yer altı su besleme alanı" dedi. Çimento fabrikalarının üretim için önemli oranda suya ihtiyaç duyduğunu aktaran Çidem, "DSİ ile ilgili firma arasında imzalanan anlaşma gereği şirkete Kırklareli-Vize Evrencik Sofular Göletinden yılda toplamda 258.000 m³ su veriliyor" dedi.

Avrupa çimentoyu neden bizden alıyor?



Özer Akdemir’in Evrensel’de yer alan haberine göre, şirketin ÇED Raporunda yer alan bir cümleye dikkat çeken Çidem, "Raporda deniyor ki, '2015-2025 yılları arasında çimento tüketiminde % 6-7 civarında artış olması bekleniyor. Yollar, Köprüler ve Kentsel dönüşüm ve aynı zamanda komşu ülkelerdeki yeniden yapılanma projeleri, çimento ihracatında AB ülkelerinde çimento sektörüne yeni bakış ile çimento üretim ve tedarik stratejilerindeki değişiklikler sebebi ile halen bölgemizde yükselen talep artışlarının ulaştığı büyüme oranlarının ileriki yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir'. Yani AB ve komşu ülkeler çimentoyu üretmek yerine bizden tedarik edecekler" dedi. Çidem, ormanı kesip suları kirleterek çimento üretme ve bunu dışarı satarak milli geliri arttırma, zengin olma hayallerine dikkat çekti.



Levhalar her şeyi özetliyor



Istranca Dağlarının Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak yaşam alanı olduğunu ifade eden Çidem, "Dağın 2/3 Türkiye’de, 1/3 Bulgaristan’da. Sınırın Bulgaristan tarafından “dikkat yaban hayvanı”, "Ağaç kesmek, Kelebek yakalamak, çadır kurmak, Avlanmak, çöp atmak" gibi uyarı levhalarını görürüz. Bulgarlar dağı ulusal park ilan etmişler. Bizim Istrancalar’da ise uyarı levhalarında “dikkat kamyon çıkabilir” yazıyor. Onlarda ormandan yaban hayvanı, bizde ise kamyon çıkıyor! Bizim taraf üretim alanı. Üretim demek, ağaçları keserek, kereste ve sunta fabrikalarına kamyonlarla taşımak demek" dedi.