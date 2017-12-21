İstinyePark Genel Müdürü: Markalar, hava parası vermeye razı

Doğuş Holding, İstanbul’un 'en lüks' alışveriş merkezlerinden (AVM) biri olan İstinyePark’ın benzerini İzmir’e taşıyor. AVM'nin Genel Müdürü Uğur Berk, pek çok alışveriş merkezinin kiracıları farklı desteklerle çekmeye çalıştığını, İstinyepark'a ise lüks markaların hava parası vermeye razı olduğunu kaydetti

Türkiye'den Cabir Turgut'un haberine göre, açılacak alışveriş merkezini günlük 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenirken, 280 mağazanın konumlandırılacağı İzmir İstinyePark’ta toplam 4 bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Proje içerisinde otel yatırımının yanı sıra 2 bin 430 kapasiteli dev bir otopark alanı da inşa ediliyor. 2017 yılı değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya gelen İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, turiste yapılan satışın geçtiğimiz seneye oranla yüzde 40 arttığını söyledi.

ÇinIi turist yüzde 220 arttı

Mevcut Arapların yanı sıra 2017 yılında yüksek bir ziyaret sayısına ulaşan Çinli turistin yaptığı harcamanın ise yüzde 220 arttığını bildiren Uğur Berk, 10. senesine giren bir AVM için yüzde 25’lik büyüme ile rekor ciro rakamlarına ulaştıklarını belirtti. Berk, İstinyePark’ın, 2016 senesine oranla yüzde 2’lik artış ile 16,6 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığını kaydetti. Berk, istatistiki verileri belgelendiren kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul’a gelen turistlerin yüzde 55’inin İstinyePark’tan alışveriş yaptığının saptandığını aktardı. Berk, kiracılar nezdinde ise diğer AVM’lerden farklı olarak avroyu 4,20’den doları ise 3,55’den sabitlediklerini açıkladı. Berk, kur sabitlemenin kiracılar nezdinde yüzde 10’luk bir avantaj sağladığını anlattı.

Global markalar sıraya girdi

İstinyePark’ın her şartta büyümeye devam ettiğinin altını çizen Berk, yeni AVM yatırımı için İzmir’i seçmelerindeki temel etkenleri ise şöyle sıraladı: Konut yatırımlarındaki büyüme hızı, Çanakkale projesi ve İzmir’e olan beyaz yakalı göçü AVM yatırımı için bizim bu bölgede karar kılmamızı sağladı. Şu anda İstanbul İstinyePark’ta bulunan markaların yüzde 90’ı İzmir’de de yer almak için bekliyor.

Berk başka bir gazeteye yaptığı açıklamada ise pek çok alışveriş merkezinin kiracıları farklı desteklerle çekmeye çalıştığını, İstinyepark'a ise lüks markaların hava parası vermeye razı olduğunu kaydetti.