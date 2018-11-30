İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Balkanlar ve Kafkasya Konferansı

İSTANBUL, (DHA) - İstinye Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bulgaristan Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul\'da Uluslararası Balkanlar ve Kafkasya Konferansı düzenlendi. Konferansta mevcut coğrafyadaki yatırım fırsatları, zorluklar ve olası iş birlikleri ele alındı.

İstinye Üniversitesi\'nin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe alanında uzman öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Bir gün boyunca süren konferansta yeni iş fırsatları ve özellikle eğitim alanındaki iş birlikleri masaya yatırıldı.

Konferansı düzenleyen İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, \"Konferansta özellikle öğrenciler, Türkiye\'nin balkan politikasına yönelik genel tutumu nedir? Yeni yapılan ekonomik yatırımlar nereye gidiyor? Bosna ve Kosova savaşlarından sonra Türkiye\'nin katıldığı barışı koruma harekatları nasıldır? sorularının cevaplarını bulacak\" dedi.

\"TÜRKİYE \'KAZAN KAZAN\' POLİTİKASIYLA YAKLAŞIYOR\"

Bölgedeki Türkiye\'nin girişimlerini anlatan Prof. Dr. Caşın, \"Türkiye, Ortadoğu\'da olduğu gibi Balkanlar ve Kafkas ülkelerine barış ve ekonomik iş birliği perspektifinden bakıyor. Ülkemiz, \'kazan kazan\' politikasıyla hem bölgeye yatırım yapıp hem de bölge ülkelerinin kazanmasını sağlamaktadır. Ülkemiz geliştirilen projelerle özellikle balkanlar üzerinden Avrupa\'nın ihtiyacı olan gaz ve petrol sevkiyatında Avrupa enerji güvenliğini destekleyen aktör olarak ön plana çıkıyor\" diye konuştu.

\"BÖLGEDEKİ İŞ BİRLİĞİ AKDENİZ\'E MODEL OLACAK\"

\"Karadeniz\'e sınır olan ülkeler arasındaki iş birliğinin Akdeniz\'e de model olacağını düşünüyorum\" diyen Prof. Dr. Caşın, \"Doğu Akdeniz\'de enerji varsa uluslararası hukuka uygun olarak Kıbrıs\'ın hakları da öngörülerek çıkartılacaktır. Burada İsrail, Türkiye ve ABD şirketleri iş birliği yapabilir. Çünkü Ege ve Akdeniz\'den çıkacak gaz ve petrolün en iyi hattı Türkiye üzerinden o yüzden ülkemiz hem iyi bir pazardır hem de transit ülkedir\" ifadelerini kullandı.

\"G20 ZİRVESİ ÇÖZÜM ODAKLI PLATFORM\"

Konferansta G20 Zirvesi\'ne değinen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar ise, \"Arjantin\'de toplanan G20 çok önemli tarihsel süreç içerisinde gerçekleşiyor. G20 dünya meselelerinin tartışıldığı ve sorunlara çözüm önerileri geliştirilen platform olarak ortaya çıktı. Liderler birbirleriyle ikili görüşmeler yapıyor, zirve çözüm odaklı bir platform oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. İki ülkenin gelecekteki ilişkilerinin belirlenmesi açısından bu görüşme önemli\" dedi.

\"TÜRKİYE BALKANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ\"

Bölgedeki ülkeler açısından Türkiye\'nin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aybar, \"Balkan ülkeleriyle olan ilişkimiz yeni açılan Türk Akımı projesi çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye balkanların hatta bunun içerisine Yunanistan ve İtalya\'yı da katabiliriz, gelecekteki enerji güvenliği ve iktisadi refahı açısından önemli bir kaldıraç sağlamış oldu\" diye konuştu.