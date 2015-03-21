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İstinye sahilinde kadın cesedi bulundu

Polis ve sağlık ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin 50 yaşındaki Türkan Çerçin'e ait olduğu belirlendi

21 Mart 2015 22:44

Sarıyer İstinye Marina'da denizde kadın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin Ambulansla İstinye Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin 50 yaşındaki Türkan Çerçin'e ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor

Sarıyer İstinye Marina'da sabah saat 07.30 sıralarında denizde hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DHA’nın haberine göre, polis ve sağlık ekipleri cesedi denizden çıkartmak için çalışma başlattı. Güvenlik şeridinin ucuna taş bağlayarak kıyıya yanaştırılan ceset, fırça yardımıyla da denizten çıkartıldı. 

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