İstinyePark'ın yeni ortağı Katar olacak

Doğuş Holding'in İstinyePark’taki yüzde 42’lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding'e 1 milyar dolara satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye ve yurtdışındaki otellerini satan Doğuş Grubu’nun İstanbul'daki en önemli alışveriş merkezlerinden olan İstinyePark'taki hisselerini devretmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Doğuş Grubu İstinyePark'ta yüzde 42'lik hisseni Katar devletinin şirketi Qatar Holding’e satmak için el sıkıştı.

Qatar Holding’in İstinye Park'ın diğer ortağı Orjin Grubu’un yüzde 58'lik hissesini devralmak için görüşme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

Finansbank’ın da ortağı

1 milyar dolar civarında değer biçilen İstinyePark'taki yüzde 42'lik hisseyi almaya hazırlanan Katarlı Qatar Holding LLC, dünyanın en büyük fonlarından Qatar Investment Authority'ye (QIA) ait.

335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken Katar hükümetinin petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar Emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005'te kuruldu.

Ortadoğu'nun en büyük emlak yatırım şirketlerinden Qatar Diar'ı da kontrol eden şirket, 2015'te Finansbank'ı 2.75 milyar dolara satın alan Qatar National Bank'ın da yüzde 50 ortağı.

Dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays'in yüzde 12.7'sini, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury's de yüzde 17'lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak.