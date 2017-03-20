T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstinye-Çubuklu arabalı vapur deneme seferleri yarın başlıyor

Hat, Boğaz'ı 8 dakikada geçirmeyi hedefliyor

20 Mart 2017 20:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının deneme seferlerini yarından itibaren hizmete açıyor. İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek.

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

Aşiyan ve Erguvan sefer yapacak

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli. 

* Pazar ve tatil günleri ilgili seferler yapılmıyor.

Deneme sefer tarifesi şöyle:

ETİKETLER

İstinye Çubukluarabalı vapurdeneme seferleriyarınbaşlıyorboğaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24