İstinye-Çubuklu arabalı vapur deneme seferleri yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının deneme seferlerini yarından itibaren hizmete açıyor. İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek.

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

Aşiyan ve Erguvan sefer yapacak

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

* Pazar ve tatil günleri ilgili seferler yapılmıyor.

Deneme sefer tarifesi şöyle: