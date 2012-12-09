İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatleride toprak kayması sonucu istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi Serpil Sokak'da saat 19.15'te meydana geldi.

İnşaat çalışması devam eden bina ile gecekondu arasında bulunan istinat duvarı, Zaide Yıldırım'a ait gecekondunun çatısına devrildi.

İstinat duvarının toprak kayması nedeniyle çökmesinin ardından, Şafak ve Serpil Sokak üzerinde bulunan 4 bina ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve zabıta ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ve zabıta ekiplerince toprak kaymasının olduğu yerde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde toprak altında herhangi bir canlının olmadığı belirlendi.

'Bomba patlar gibi bir ses duydum'

Olay anında korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Devrim Akkaş, "Akşam saat 19.15 sıralarında evde yemek yiyordum. Birden bomba patlar gibi bir ses duydum. Annem odasının camından bakmış yandaki istinat duvarının teyzemlerin binasının üzerine devrildiğini görüyor.

İstinat duvarı binanın mutfak, banyo ve diğer odanın üzerine devrilmiş. Teyzem evin içinde. Allah'tan mutfakta değildi. Onun için kurtulmuş. Komşular yardıma koşuyor ve evden çıkıyorlar. Ama şu anda bir tedirginlik var. Herkes korkuyor. Kimse evine giremiyor. Bu olaydan 4 bina etkilendi. Şimdi sabahı bekliyoruz. Zabıta ve polis geldi; ama onlar da bekliyor" dedi.

Yıldırım'ın oğlu Hasan Yıldırım ise istinat duvarının annesinin yaşadığı binanın çatısına devrildiğini belirtirken, olaydan belediye yetkililerini sorumlu tuttu. Mahalle sakinleri de sabaha kadar evlerinin önünde bekleyeceklerini belirttiler.