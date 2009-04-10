İstinat duvarı devrildi 7 yaşındaki çocuk öldü





Trabzon’da beton duvarın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Yusuf Aydın'ın, öğrenim gördüğü okulda olayın üzüntüsü yaşanıyor.



Kaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta, dün yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğundaki beton duvarın devrilmesi sonucu sokakta oynayan çocuklardan bazıları kaçmayı başarmış, Yusuf Aydın (7) ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirmişti.



Ata İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Aydın'ın, öğrenim gördüğü 1-B sınıfında büyük üzüntü yaşanıyor.



Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, arkadaşlarının ölüm haberini almalarıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Aydın'ın sırasını çiçekler ile kaplayan arkadaşları olayın şokunu yaşarken, minik öğrencinin bugün defnedileceği öğrenildi.

