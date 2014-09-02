İstinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

Zonguldak'ta yol yapım çalışması sırasında çöken istinat duvarı, 4 katlı binanın giriş katındaki iki dairenin duvarlarının yıkılmasına yol açtı. Taş ve kaya parçaları içeriye girerken, erken tahliye can kaybı yaşanması önlendi.

Ereğli ilçesinde, belediyenin yol yapım ihalesini alan firmanın Kepez Mahallesi Şehit Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın Sokak'ta akşam saatlerinde yaptığı yol çalışması sırasında, Filiz Apartmanı'na ait istinat duvarı çöktü.

Taş ve kaya parçaları, 4 katlı binanın giriş katında bulunan Dilek Özdemir'in 5 yaşındaki kızıyla oturduğu daire ile yandaki boş dairenin duvarlarını yıkarak içeriye girdi.

İş makinesiyle yaptıkları çalışma sırasında duvarın çökeceğini anlayan işçiler, giriş katında oturan Dilek Özdemir'i uyardı. Dilek Özdemir, olaydan yarım saat öncesine kadar duvarın yıkılmasıyla yerle bir olan odasında uyuyan kızı Ecrin'i alarak komşusuna gitti. Böylece can kaybı yaşanmadı.

Hasar gören apartmanın üst katında oturan Cafer Yıldızhan, firma yetkililerinin, duvarın çökme ihtimali olduğunu ev sakinlerine bildirdiğini söyleyerek, "Onlar uyardı. 'Evi boşaltın, duvar çökecek' dediler. Duvar alttan bel verdi ve çöktü. Anne ve kızı üst kattaki komşuya çıktı. Büyük korku yaşadılar" dedi.

Yine aynı apartmanda oturan Metin Özcan ise olaydan yarım saat öncesine kadar Ecrin Özdemir'in odasında uyuduğunu anlatarak, "Firma yetkililerinin uyarısı sayesinde can kaybı olmadı. Duvarın patlayacağını bize yıkılmadan yarım saat kadar önce bildirdiler. Biz de evdeki insanları tahliye ettik" diye konuştu.

Olayın ardından Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı.