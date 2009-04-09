İstinat duvarı can aldı

Trabzon'da devrilen beton istinat duvarı altında kalan 7 yaşındaki bir çocuk öldü, kardeşi hafif yaralandı.



Kaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğundaki beton duvar, henüz belirlenemeyin bir nedenle, saat 17.00 sıralarında sokağa doğru devrildi.



Devrilme sırasında sokakta oynayan çocuklardan bazıları kaçmayı başarırken, Yusuf Aydın (7) beton duvarın altında kaldı. Aydın'ın kardeşi Seddar Aydın ise duvarın başına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.



Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri, iş makinesi de kullanarak, duvarla birlikte yola kayan toprak altındaki Aydın'ın bedenine ulaştı.



Olay yerine gelen ve iç hastalıkları uzmanı olan Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüğlu, yaşıyor alabileceği ümidiyle çocuğun toprak altından çıkarılmasında ekiplere yardımcı oldu.



Gümrükçüoğlu'nun başını sabitlediği Yusuf Aydın, ekiplerin elleriyle kazdığı toprak altından çıkarıldı. Yapılan kontrolde, Aydın'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Vatandaşlar güçlükle engellendi



Çalışmalar sırasında sokağı kordon altına alan polis ekipleri, olay yerine girmeye çalışan vatandaşları güçlükle engelledi.



Çalışmaları endişeyle izleyen Yusuf Aydın'ın yakınları, çocuğun cesedinin çıkartılmasıyla sinir krizleri geçirdi.



Bu arada, Vali Nuri Okutan da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yönlendirdi.

