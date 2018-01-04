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Yaşam

İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

Duvarın yıkılan bölümlerinin temizlenmesinin ardından araçlar bulunduğu yerden çekildi

04 Ocak 2018 18:08

Adana'da, yoğun yağışın etkisiyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki kapalı kasa bir kamyonet ile 3 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı gece boyunca devam eden sağanağın etkisiyle sabah saatlerinde çöktü. Duvarın yakınlarında park halinde olan kapalı kasa bir kamyonet ile 3 otomobil hasar gördü.

Duvarın yıkılan bölümlerinin temizlenmesinin ardından araçlar bulunduğu yerden çekildi.

Site sakinlerinden Gamze Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Büyük bir kaza olduğunu sandığını belirten Yalçın, "Duvarın önce bir kısmı çökmüş. Sonra da ikinci kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Pencereden baktığımda duvarın araçların üzerine çöktüğünü gördüm. Çok şükür ki can kaybı yok. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Meryem Yağcı da "Duvarın ilk yıkılan kısmına bakmak için evden çıktım ancak bu sırada duvarın diğer kısmı da yıkıldı. Canımızı zor kurtardık." ifadelerini kullandı.

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Adanaistinat duvarı

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