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İstinat duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı

10 Ocak 2019 11:12

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir binanın istinat duvarı, yan binanın otoparkının üzerine yıkıldı. Olayda, park halindeki 3 araç, hasar gördü. 
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi\'ne meydana geldi. Bir binanın 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir binanın otoparkına doğru yıkıldı. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı. 

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