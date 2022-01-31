İstinaf, polis cinayeti davasında soruşturma izni verdi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, geçen yıl "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Muhammed Alican Razı'nın ölümüne ilişkin 9 güvenlik görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Ankara Valiliği'nin kararını kaldırdı. Şüpheliler hakkında soruşturma izni veren İstinaf, eylemin "soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğunu" vurguladı. Böylece Alican Razı'nın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli polis ve jandarma görevlileri, olaydan 1 yıl 8 ay sonra ancak yargı karşısına çıkacak.

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 25 Mayıs 2020 tarihinde kız arkadaşını evine bırakmak isteyen Alican Razı'nın kullandığı araca, yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri tarafından ateş açılmıştı. Araç, İstanbul Yolu'nda bulunan "kent giriş kapısı"na çarparak durabilmişti. Razı, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kız arkadaşı ağır şekilde yaralanmıştı.

Ankara Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada Razı'nın ölümüne "kaza" demişti. Ancak Razı'nın Adli Tıp'ta yapılan otopsisinde başının arkasında kurşun giriş deliği ve başında mermi çekirdeği saptanmıştı.

Valilikten soruşturma izni çıkmadı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sırasında ateş açan üçü jandarma, altısı polis olmak üzere dokuz kişi hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame düzenlemişti. Ancak Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, olayın "görev suçu olduğunu" belirterek valilikten soruşturma izni alınması gerektiğini kaydetmişti. Savcılık, bu nedenle dosyayı Ankara Valiliği'ne göndermişti.

Ankara Valiliği, yaptığı ön inceleme sonucunda soruşturma izni vermemişti. Kararda, kolluk kuvvetinin aracın yakalanmasına yönelik kademeli olarak yasal mevzuat çerçevesinde aracı durdurma amaçlı zor kullandıkları iddia edilen kararda, tüm kolluğun hareket tarzının yasal mevzuata uygun olduğu, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı ifade edilmişti.

İstinaf kararı kaldırdı

Bunun üzerine Razı ailesinin avukatı Murat Yılmaz, karara karşı dava açtı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, itirazı kabul ederek, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına hükmetti. İstinaf, şüpheli güvenlik görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine de hükmederken, şu gerekçeyi yazdı:

"Bu haliyle hakkında soruşturma izni istenilen kolluk görevlilerinin olayda kasıt veya ihmallerinin bulunup bulunmadığı hususunun ancak adli yönden ilgili başsavcılık tarafından yapılacak inceleme ve araştırma ile açıklığa kavuşturulabileceği, dolayısıyla ön inceleme raporu ve eki belgelerin isnat edilen eylemden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu sonucuna varılmıştır."

Alican Uludağ

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