Mahkeme ceza veriyor, istinaf bozuyor; 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara üçüncü kez 10 yıl hapis kararı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan E.Y., 21 Kasım 2017'de gözaltına alındı. Tacize maruz kalan çocuğun beyanları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.Y., bir günlük gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
Hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan E.Y.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatı daha sonra kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşıdı. Mahkeme, 'eksik hususların giderilmesi' gerektiğini belirtilerek, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme yine 10 yıl ceza verirken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararı yine sanık lehine '....sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gözetilmeden' gerekçesiyle bozmuştu.