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Mahkeme ceza veriyor, istinaf bozuyor; 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara üçüncü kez 10 yıl hapis kararı

Verilen cezalar iki kez İstinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu

04 Mart 2020 10:18

Şırnak Silopi’de, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan E.Y. hakkında verilen cezanın iki kez istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine tekrar görülen duruşmada, mahkeme üçüncü kez 10 yıl hapis cezasına hükmetti.  

Silopi'de 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan E.Y., verilen 10 yıl hapis cezasının iki kez bozulması üzerine yeniden hâkim karşısına çıktı. Davanın kapalı oturumu Cizre 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Yerel mahkeme, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3’üncü kez 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan E.Y., 21 Kasım 2017'de gözaltına alındı. Tacize maruz kalan çocuğun beyanları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.Y., bir günlük gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
 
Hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan E.Y.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatı daha sonra kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşıdı. Mahkeme, 'eksik hususların giderilmesi' gerektiğini belirtilerek, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme yine 10 yıl ceza verirken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararı yine sanık lehine '....sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gözetilmeden' gerekçesiyle bozmuştu.

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