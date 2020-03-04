Mahkeme ceza veriyor, istinaf bozuyor; 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara üçüncü kez 10 yıl hapis kararı

Şırnak Silopi’de, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan E.Y. hakkında verilen cezanın iki kez istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine tekrar görülen duruşmada, mahkeme üçüncü kez 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

Silopi'de 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan E.Y., verilen 10 yıl hapis cezasının iki kez bozulması üzerine yeniden hâkim karşısına çıktı. Davanın kapalı oturumu Cizre 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Yerel mahkeme, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3’üncü kez 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

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