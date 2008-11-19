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Yaşam

İstinaf mahkemesinden bekâret kararı!

Fransız istinaf mahkemesi, gelinin bâkire olmaması nedeniyle Lille hukuk mahkemesinin iptal ettiği evlilikle ilgili kararı bozdu.

19 Kasım 2008 02:00

Fransız istinaf mahkemesi, gelinin bakire olmaması nedeniyle Lille hukuk mahkemesinin iptal ettiği evlilikle ilgili kararı bozdu.

Fransa istinaf mahkemesi, bakire olduğu konusunda yalan söylemekle suçlanan Müslüman kadınının evliliğini fesheden alt mahkeme kararını bozdu.

Douai’daki istinaf mahkemesi, bekâretin, “olmamasının evlilik yaşamını etkileyen temel bir nitelik olmadığına” hükmetti.

Mahkeme, ayrıca geçmiş aşk yaşamıyla ilgili olarak yalan söylemenin evlilikte gerekli karşılıklı güveni yok ettiği ve bunun başlı başına evliliğin feshi için gerekçe olabileceği yolundaki savunmayı reddetti.

Lille mahkemesi, 30’lu yaşlarında, Fas kökenli ve Müslüman olduğu belirtilen, bilgisayar uzmanı damadın, 20’li yaşlarındaki eşinin kendisine bekâret konusunda yalan söylediği ve bu yalan üzerine evliliğin inşa edilemeyeceği gerekçesiyle evliliğinin iptal edilmesi yönünde yaptığı başvuruyu kabul ederek, evliliği feshetmişti. Mahkeme, gelinin yalan söylemesini iptal için gerekçe görmüştü. 1 Nisan tarihli hukuk mahkemesi kararı, basına “Mahkeme bakire çıkmayan gelinin evliliğini iptal etti” olarak yansımıştı.

Kadın hakları dernekleri, “aile ve toplum baskısı yüzünden gelinin bu türden yalan söylemesinin cezalandırılmasının yanlış ve kötü örnek olacağını” savunmuşlardı.
Hükümet, kamuoyunun tepkisi nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde görülmesini istemişti.
Fransa’daki içtihada göre, bir eşin önceki evliliğini gizlemesi, fuhuş yaptığını saklaması, tabiyeti hakkında yalan söylemesi veya normal cinsel ilişkiye giremediğini söylememesi durumunda evlilik iptal edilebiliyor.

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